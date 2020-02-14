Хасавюртовский район, Дагестан, , 16:34 — REGNUM Легковая машина врезалась в частный дом в Хасавюртовском районе Дагестане. В результате ДТП пострадали три человека, а водитель автомобиля предположительно умер еще до столкновения, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе МВД России по республике.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Муцалаул. Машина «ВАЗ-21 102» под управлением 45-летнего жителя села Байрамаул врезалась в ворота частного дома. Трое местных жителей 18−29 лет, которые находились в легковушке, с различными травмами госпитализированы.

По предварительной информации, водитель автомобиля скончался еще до столкновения из-за сердечного приступа. В результате потери контроля над управлением и произошла авария. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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