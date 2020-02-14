Уфа, , 16:01 — REGNUM Двух подозреваемых в похищении человека задержали в Уфе. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, зимой 2018 года один из фигурантов уголовного дела обманом похитил предпринимателя. Он отвез его на своей автомашине в офис ко второму подозреваемому. Там подозреваемые, угрожая бизнесмену расправиться с ним и его родными, вынудили последнего написать долговую расписку на три миллиона рублей, считают следователи. Отмечается, что предприниматель фактически им ничего не был должен.

Позже бизнесмен отдал фигурантам уголовного дела 2,7 млн рублей. После этого он обратился в правоохранительные органы, поскольку предположил, что вымогатели и дальше будут требовать деньги.

Сотрудники спецназа УФСБ по Башкирии задержали подозреваемых. Ими оказались 50-летний и 59-летний жители Уфы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

При обыске места жительства одного из фигурантов у него было обнаружено свыше 23 млн рублей, в том числе в иностранной валюте.

В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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