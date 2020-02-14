Калуга, , 16:36 — REGNUM В Калуге 40-летний местный житель, имеющий гражданство Молдавии, приговорён судом к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбойное нападение и избиение подростка. Об этом 14 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

15 июля 2019 года на Грабцевском шоссе областного центра подсудимый и его 19-летний племянник подошли к 16-летнему подростку и попросили закурить. Мальчик им отказал. Тогда злоумышленники избили ребёнка, забрали у него мобильный телефон и серебряную цепочку. Затем нападавшие скрылись. Подростка пришлось госпитализировать — ему сломали челюсть и нанесли другие повреждения.

Оказалось, что на свободе нападавший пробыл около года — в 2018 году он освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за убийство сожительницы.

Судом также удовлетворен гражданский иск родителей потерпевшего ребёнка о компенсации материального и морального вреда на сумму более 200 тыс. рублей. Второй обвиняемый — племянник осужденного мужчины — объявлен в розыск.

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