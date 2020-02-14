Великий Новгород, , 15:47 — REGNUM В Великом Новгороде расследование гибели 3-летнего ребёнка на пожаре в одном из многоквартирных домов привело к возбуждению уголовного дела в отношении специалиста органов опеки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России сегодня, 14 февраля, уголовное дело возбуждено по факту халатности по ч.1 ст. 293 УК РФ.

Обвиняемая — специалист опекунско-попечительского сектора комитета по опеке и попечительству администрации Великого Новгорода, являющаяся куратором семьи погибшего мальчика.

В следственном управлении заявили, что после гибели ребёнка следователи установили, что «проверка условий жизни, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного должностным лицом комитета по опеке и попечительству администрации Великого Новгорода не проводилась».

«При наличии оснований мер к изъятию ребёнка от опекуна не принималось», — также заявили в следственном управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело трёхлетнего мальчика было найдено после пожара в одном из домов на Воскресенском бульваре в Великом Новгороде 26 января. Было также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Собственную проверку по факту ЧП также проводила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Елена Филинкова. Она выяснила, что погибший ребёнок находился под опекой бабушки, так как его мать лишена родительских прав и находится в местах лишения свободы, а бабушка является работающим пенсионером. При этом, по данным регионального детского омбудсмена, проверки органов опеки ранее не выявляли в этой семье нарушений условий содержания мальчика и его воспитания.

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