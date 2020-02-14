Москва, , 16:34 — REGNUM По факту неоднократного насилия в отношении несовершеннолетних в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки после сообщения в СМИ. По версии следствия, родители на протяжении нескольких лет совершали физическое и психическое насилие в отношении двух детей 2004 и 2005 годов рождения. Сейчас оба ребенка госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

На данный момент из двух родителей задержана только мать, с которой уже проводятся следственные действия. Правоохранительные органы предпринимают действия к задержанию отца. Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и ч. 1 ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

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