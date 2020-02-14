Одесса, Украина, 14 февраля 2020, 15:48 — REGNUM Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
В данный момент задержанного допрашивают.
Напомним, убийство произошло 2 февраля 2020 года на улице Саксаганская в центре Киева. Несколькими выстрелами был убит мужчина 1977 года рождения. Им оказался киевский пластический хирург Андрей Сотник.
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