Одесса, Украина, , 15:48 — REGNUM Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».

"Он — гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины», — рассказал Крищенко о подозреваемом.

В данный момент задержанного допрашивают.

Напомним, убийство произошло 2 февраля 2020 года на улице Саксаганская в центре Киева. Несколькими выстрелами был убит мужчина 1977 года рождения. Им оказался киевский пластический хирург Андрей Сотник.

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