Астрахань, , 15:42 — REGNUM В Астрахани после сообщений в снастях и СМИ организована проверка информации о стае бездомных собак, которые напали на подростка. О этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

По предварительным данным, стая собак напала на подростка около школы № 59 на улице Богдана Хмельницкого в Советском районе. Пострадавшего доставили медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.

Следователи изучат все обстоятельства произошедшего и вынесут процессуальное решение. Ход проверки на особый контроль взял глава СК РФ по Астраханской области Ибрагим Могушков.