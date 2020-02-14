Первоуральск, Свердловская область, , 15:52 — REGNUM Ещё один сотрудник первоуральского завода «Русский хром» (Свердловская область) погиб после ЧП на предприятии. Об этом заявил пресс-секретарь СУ СК РФ по региону Александр Шульга корреспонденту ИА REGNUM.

После короткого замыкания в одном из цехов завода пострадали три человека. На настоящий момент двое из них уже погибли от полученных травм — тела работников были на 80−90% покрыты ожогами.

Следователи рассматривают вопрос о переквалификации уголовного дела, возбуждённого по факту инцидента. Может быть применена статья «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», наказание по которой — до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 13 февраля 2020 года. Из-за короткого замыкания на подстанции одного из цехов «Русского хрома» три человека получили электротравмы.

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