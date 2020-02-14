Алеппо, Сирия, , 15:34 — REGNUM В Сирии сбит вертолёт сирийской армии. По сообщению турецких СМИ, инцидент произошёл в западной части провинции Алеппо.

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Предварительно известно, что ракету по крылатой машине выпустили силы сирийской оппозиции. Сколько человек находилось на борту вертолёта, и что живы ли они, пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля вертолёт, принадлежащий сирийской армии, был сбит боевиками так называемой сирийской оппозиции в районе населённого пункта Саракиб в сирийской провинции Идлиб.