Назрань, Ингушетия, , 15:30 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП, в котором пострадали четверо человек. Все они являлись пассажирами автомобиля «Фиат Дукато» и госпитализированы в травматологическое отделение республиканской клинической больницы в городе Назрани с телесными повреждениями различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства автоаварии. Известно, что она произошла 12 февраля около 18:30 на улице Ганиева в Назрани. Столкнулись два автомобиля — «ВАЗ-2110» и Fiat Ducato. Находившийся за рулем отечественной легковушки 26-летний житель города Сунжа на повороте не уступил дорогу иномарке под управлением 46-летнего жителя города Назрань.

В МВД отметили, что по предварительным данным, виновником ДТП является водитель «ВАЗа». Также установлено, что оба водителя не были в состоянии алкогольного опьянения.