Курган, , 15:30 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет бывший начальник отдела тылового обеспечения городского управления МВД России по обвинению в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что в 2018 году высокопоставленный полицейский вынуждал подчиненных сотрудников передавать ему часть начисленных им премий, которые затем присваивал. Общая сумма присвоенного составила около 80 тысяч рублей.

Экс-начальник отдела тылового обеспечения управления МВД России по Кургану обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.