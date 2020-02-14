Бени, Конго, , 15:23 — REGNUM В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявили о значительном ухудшении ситуации в сфере безопасности в области Бени на востоке ДР Конго. Тысячи человек продолжают покидать свои дома, опасаясь атак боевиков. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление представителя УВКБ ООН.

По словам Эндрю Махечича на пресс-конференции в Женеве, за последние два месяца более 100 тысяч жителей региона были вынуждены бежать.

Как сообщили в УВКБ ООН, из-за атак вооруженных группировок в районе Ваталинга, начавшихся в декабре 2019 года, почти все жители района бежали в город Нобили и соседние районы.

По сообщениям местного радио Okapi, большинство из них уже были внутренне перемещенными лицами, когда бежали из района после вспышки беспорядков в апреле 2019 года. Вернувшись в свои деревни в ноябре 2019 года, они были вынуждены вновь оставить свои поселения в декабре, отмечают корреспонденты.

«Беженцы, среди которых те, кто покинул свои дома в ноябре и декабре, подверглись атакам вооруженных группировок… По данным местных властей, около 252 человек были убиты в области Бени с декабря 2019 года. Многие сообщали сотрудникам УВКБ ООН, что они сейчас живут в страхе, после того, как стали свидетелями убийств, гендерного насилия и похищений», — добавил Махечич.