Челябинск, , 15:16 — REGNUM В Челябинске при пожаре в цехе на Троицком тракте огонь перекинулся на административное здание. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Мансардный этаж горит на площади 400 кв. метров. Кроме того, на площади 800 кв. метров рухнула кровля.

Борьба с огнём идёт на нескольких боевых участках. К настоящему времени пожар локализован на площади 2900 кв. метров. Тушение продолжается. Привлечена техника администрации Челябинска и Южно-Уральской железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, на Троицком тракте горит цех пищевой плёнки. Пожар возник днём. Очевидцы запечатлели и выложили в соцсети фотографии и видео со столбом чёрного дыма.

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