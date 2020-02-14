Челябинск, , 15:10 — REGNUM В Челябинске пожар в цехе на Троицком тракте тушат с помощью воды, которую подвозят в том числе в технике, предоставленной мэрией города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также к месту ЧП направлен пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги. Это две цистерны и пенообразователь.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в цехе пищевой плёнки днём. Сейчас он локализован на площади 2900 кв. метров. Борьба с пламенем продолжается.

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