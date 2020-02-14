Бени, Конго, , 15:07 — REGNUM Неизвестные вооруженные лица убили девять человек в ходе недавней атаки в округе Бени на востоке ДР Конго. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, атака была совершена в деревне Манзати, расположенной в 25 км от города Эрингети.

«Утром на деревню Манзати была совершена атака вооруженных лиц, многие были убиты», — заявил губернатор округа, добавив, что более 200 человек были вынуждены бежать в город Эрингети, опасаясь новых нападений.

«Я решил бежать после того, как стал свидетелем убийств, мое сердце устало, многие бежали», — сообщил один из местных жителей.

По данным гражданских организаций, более 40 тысяч человек покинули свои дома из-за отсутствия безопасности в округе Бени. С октября 2019 года сотни человек были убиты.