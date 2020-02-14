Пий-Хемский район, Тува, , 14:57 — REGNUM В Туве перед судом предстанут двое несовершеннолетних жителей Пий-Хемского района по обвинению в изнасиловании группой лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Как полагают в следствии, подростки 15 и 17 лет в ночь с 16 на 17 июня 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом проникли в квартиру ранее знакомой местной жительницы, после чего изнасиловали её.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Шолбан Кара-оол назвал подростковую преступность одной из наиболее острых проблем в этой сфере. Несовершеннолетние нарушители ответственны за 8,1% всех преступлений, зарегистрированных в Туве в 2019 году.

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