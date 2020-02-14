Салехард, , 14:56 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Отмечается, что на борту находились 10 человек, двое из них оказались зажатыми. На месте работают спасатели. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным телеграм-канала Mash, воздушное судно летело с полуострова Гданьский и село в поселке Саббета. Восемь человек смогли выбраться, еще двое зажаты в кабине — они живы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Красноярском крае экстренно сел Ми-8, на борту вертолета находились 17 человек.

Читайте также: Известны подробности ЧП с вертолётом Ми-8 в Красноярском крае