Амстердам, , 14:48 — REGNUM 1 марта в тюрьме г. Леуварден на севере Нидерландов будет открыт специальный тюремный блок для особо опасных преступников.

Режим содержания в спецблоке будет менее строгим чем в тюрьме особо строгого режима в г. Вюгт, но более строгим, чем в обычных тюрьмах. Блок рассчитан на 12 заключённых, однако предполагается, что в будущем при других тюрьмах также будут открыты спецблоки. Министерство юстиции в прошлом месяце объявило о намерении создать спецблоки.

В новом блоке установлен более строгий надзор за посетителями и расширены возможности по изоляции отдельных заключённых. Телефоны в блоке будут постоянно прослушиваться.