Джакарта, , 14:26 — REGNUM Спасательные отряды в Индонезии обнаружили тела 12 военнослужащих, погибших в результате крушения вертолета, произошедшего 8 месяцев назад. Об этом 14 февраля сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 28 июня 2019 года в провинции Папуа, расположенной на востоке страны. Поисковые операции были прерваны, но недавно возобновились после того, как местные жители сообщили об обнаружении обломков транспортного судна властям.

Из 12 обнаруженных тел девятерых уже удалось опознать по их форме. Рухнувший вертолет выполнял военную миссию, доставляя военных и грузы на пограничный пункт у Папуа-Новая Гвинея.