Уфа, , 14:23 — REGNUM Директора фирмы по продаже бытовой техники осудили за мошенничество в Уфе. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что 34-летний обвиняемый являлся руководителем ООО «ТехноЛюкс». С августа 2014 г. по август 2015 г. подозреваемый получил от девяти клиентов предоплату за бытовую технику в сумме порядка 2,5 млн рублей.

Технику обвиняемый покупателям не поставил, а денежные средства истратил на свои нужды.

Отмечается, что свою вину обвиняемый не признал.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме этого, суд взыскал в обвиняемого сумму причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

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