Пенза, , 14:19 — REGNUM Итоги реализации «дорожных карт» на территории села Чемодановка Бессоновского района подвели в ходе беседы замглавы Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава области заверил, что вопросы укрепления социальной стабильности находятся на постоянном контроле всех органов власти, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Белозерцев пояснил, что в работе с населением принимают участие представители общественных организаций. Ситуация же постоянно контролируется правительством области, муниципальной властью, депутатами, относящимися к данному округу, а также представителями правоохранительных органов. Губернатор добавил, что особое внимание власти обращают на информацию местных активистов, которые выражают общее мнение жителей.

Мишин отметил, что меры в рамках оперативно принятой дорожной карты, направленные как на работу с населением, так и на развитие сельской территории, были исключительно эффективными. Сообщается, что экспертами ситуация была оценена как происшествие бытового характера.

Белозерцев заявил, что работа по всем указанным направлениям будет продолжена в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В дальнейшем уголовное дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений») и ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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Информация об инциденте дошла до президента России Владимира Путина.

Позднее в полицию доставили более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны. 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке. Представитель суда отмечал, что все арестованные — цыганской национальности.

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