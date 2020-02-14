Воронеж, , 14:13 — REGNUM Решение о заочном аресте депутата Воронежской городской думы Олега Турбина принял Ленинский районный суд Воронежа 13 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

С ходатайством об аресте Турбина, который находится в розыске, обратились следователи. Суд принял решение об аресте Турбина на два месяца с момента задержания либо экстрадиции в РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Олег Турбин был объявлен правоохранительными органами в розыск, ориентировка появилась в базе данных МВД в октябре 2019 года. Он разыскивается по делу о попытке хищения активов «Воронежской горэлектросети» на сумму около 600 млн рублей — с 2014 по 2018 годы активы предприятия при помощи фирм-однодневок. В феврале 2019 года в рамках расследования дела были задержаны руководитель «Горэлектросети» Руслан Кочетов, другие топ-менеджеры предприятия, Мария Аркатова и Александр Гаврилин.

Олег Турбин в гордуме представляет фракцию «Справедливой России», был избран в 2015 году по списку этой партии. Входит в постоянную комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям, постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству, указано на сайте гордумы. Как уточняют «Вести-Воронеж», по некоторым данным Турбин покинул страну.

Об этом: Депутата Воронежской гордумы объявили в розыск