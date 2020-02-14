Барнаул, , 14:05 — REGNUM После мощных снегопадов и небольших морозов в Алтайский край идёт оттепель. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на данные Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 и 16 февраля, погода крае будет умеренно морозной и без осадков, а днём, 16 февраля, по южным районам края воздух прогреется до +3 градусов Цельсия. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Алтае до сих пор устраняют последствия снегопадов, которые с небольшими перерывами шли более месяца. Многие дороги, особенно в сельских населённых пунктах, до сих пор не расчистили.

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