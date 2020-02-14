Джидинский район, Бурятия, , 13:59 — REGNUM В Бурятии временно приостановлена деятельность детского сада «Буратино» в селе Дырестуй Джидинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора, такое решение принял суд.

Ранее специалисты при проверке учреждения выявили нарушения требований к температурному режиму. В помещениях детсада температура составляла от 14,5 до 18,5 градусов.

«Оконные блоки в детском саду находятся в ветхом состоянии, первые рамы закрыты не герметично, не утеплены, имеются разбитые стекла», — добавили в управлении.

Материалы проверки были переданы в суд. В результате последний принял решение закрыть детский сад на 30 суток.

Напомним, в декабре в республике были закрыты три дошкольных учреждения из-за холода в помещения. Как сообщало ИА REGNUM, температура в них опускалась до 13,8 градусов, из-за чего детям приходилось играть в помещениях в куртках и шапках.

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