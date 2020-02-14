Красноярск, , 13:35 — REGNUM В Следственном комитете России подтвердили информацию о том, что в Красноярском крае по подозрению в коррупционном преступлении задержан прокурор района. Также задержан ряд его соучастников, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в СКР.

По данным ведомства, в отношении прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), в отношении его брата Алихана Аслаханова — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Также фигурантами стали другие лица.

По данным следствия, 21 мая 2019 года Аслаханов при посредничестве своего брата и других лиц получил взятку — 500 тысяч рублей — от учредителя одного из коммерческих обществ. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе в интересах этой организации.

Подозреваемые задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, Аслаханов является прокурором Березовского района с 2017 года.

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