Пенза, , 13:28 — REGNUM В Пензе 14 февраля утром произошло столкновение легкового автомобиля и экипажа ДПС (дорожно-патрульной службы). Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данным ведомства, полицейский автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками на задержание водителя, скрывшегося с места аварии.

«По предварительным данным, в 10:30 напротив дома № 92 на улице Терновского водитель автомобиля «Лада-Приора», мужчина 1987 года рождения, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105 под управлением мужчины 1982 года рождения», — цитирует сообщение ведомства PenzaInform.

В результате происшествия никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Санкт-Петербурге экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД попытался остановить автомобиль Hyundai Solaris, нарушивший ПДД. Водитель этого автомобиля с места нарушения скрылся, его начал преследовать экипаж ДПС с включенными световыми и звуковыми сигналами.

При совершении разворота водитель патрульной машины полиции потерял управление и совершил наезд на гранитную облицовку крыльца здания. Как считают в ГИБДД, это произошло из-за плохого сцепления колёс с недавно политой дорогой.