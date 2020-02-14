Тольятти, Самарская область, , 13:27 — REGNUM Четырех мужчин обвиняют в производстве наркотиков в Самаре. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2018 году в полицию поступила информация о том, что мужчины могут быть причастны к производству наркотиков. Стражи порядка установили их личности и предполагаемое место производства наркотиков.

Зимой 2018 года сотрудники оперативных служб ликвидировали подпольную лабораторию, которая находилась в арендованном гараже на улице Индустриальной в городе Тольятти, а подозреваемых задержали.

Стражи порядка также изъяли оборудование для производства и более 12 килограмм вещества. Экспертиза показала, что данное вещество является мефедроном.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Четырех подозреваемых заключили под стражу.

В настоящее время расследование уголовных дел окончено. Фигурантов уголовного дела обвиняют в 17 эпизодах противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Уголовные дела были соединенные в одно производство. Материалы данного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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