Иркутск, , 13:22 — REGNUM Все школы иркутского города Братска с населением более 200 тысяч человек с 17 февраля закрываются на карантин. О переходе учеников на домашнее обучение сообщает сегодня, 14 февраля, БСТ со ссылкой на начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Братске и Братском районе Сергея Боброва.

По его оценке, для того, чтобы предотвратить распространение инфекции потребуется примерно неделя.

Напомним, по состоянию на 10 февраля за медицинской помощью с признаками ОРВИ в больницы Иркутской области обратилось 27 060 человек, из них 21 574 — дети.

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