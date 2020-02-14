Чебоксары, , 13:22 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии вынесен приговор 35-летнему местному жителю, который сбил сотрудника полиции и скрылся с места происшествия. Страж порядка преследовал нарушителя, несмотря на сломанную во время задержания ногу. Злоумышленник получил два года реального лишения свободы и 100 тыс. рублей штрафа, сообщили ИА REGNUM в региональном МВД.

Инцидент произошёл 23 сентября 2019 года в Моргаушском районе. Местный житель совершил аварию возле деревни Юнга и скрылся с места ДТП. Машину с характерными повреждениями заметил участковый уполномоченный. В ответ на требования об остановке злоумышленник прибавил скорость, чтобы скрыться от патрульной машины. В одной из деревень злоумышленник вынужден был остановиться, так как ворота из населённого пункта были закрыты — когда страж порядка вышел машины, то он сбил его с ног и уехал.

«Офицер получил травму ноги, но, несмотря на перелом, вновь сел в машину задержал злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорят в полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Ему назначено два года лишения свободы в колонии общего режима. Также он оштрафован на 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ядринском районе Чувашии задержали водителя, который при попытке бегства разбил лобовое стекло патрульной машины. В ходе разбирательств установлено, что машина, которой управлял злоумышленник, принадлежит жителю Нижегородской области — госзнаки и свидетельство о регистрации транспортного средства были изъяты в связи с нахождением в розыске как утраченная спецпродукция.

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