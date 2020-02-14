Пекин, , 13:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая, за исключением провинции Хубэй — очага заболевания, было зарегистрировано 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной пневмонии. Такие данные приводит Госкомитет КНР по здравоохранению.

Статистика новых случаев заражения в остальных провинциях за последние 10 дней следующая: 03.02 — 890 человек, 04.02 — 731 человек, 05.02 — 707 человек, 06.02 — 696 человек, 07.02 — 558 человек, 08.02 — 509 человек, 09.02 — 444 человек, 10.02 — 381 человек, 11.02 — 377 человек, 12.02 — 312 человек.

Таким образом, число новых подтверждённых случаев заболевания в других провинциях страны сократилось с 890 случаев 3 февраля до 267 случаев 13 февраля, уменьшившись более чем в 3 раза. А в таких провинциях, как Шаньси, Внутренняя Монголия, Гирин, Тибетский автономный район, Ганьсу, Цинхай и Синьцзян-Уйгурский автономный район с 11 февраля, количество заболевших не превышает 5 человек в день.