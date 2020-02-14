Москва, , 13:00 — REGNUM На северо-востоке Москвы 33-летний пьяный мужчина напал фельдшера бригады скорой помощи, которая приехала к нему по вызову, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Бригада приехала по вызову на улицу Амундсена. По указанному адресу в подъезде жилого дома медики обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.

«При осмотре мужчина беспричинно начал наносить фельдшеру удары ногами, в результате чего последний получил телесные повреждения», — говорится в информации.

На место вызвали полицию, хулигана задержали. Составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.