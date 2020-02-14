Уфа, , 12:56 — REGNUM Карантин по гриппу и ОРВИ во всех школах Уфы продлили на еще одну неделю. Об этом 14 февраля сообщила заместитель главы администрации столицы Башкирии Алина Сулейманова на своей странице в социальной сети.

По ее словам, карантин продлевается до 24 февраля. Все это время дети будут учиться дистанционно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в связи с превышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с 10 февраля все школы Уфы были закрыты на карантин.

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