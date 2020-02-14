Минск, , 12:53 — REGNUM Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат должен быть достроен, чтобы обеспечить переработку белорусской древесины в продукцию с высокой добавочной стоимостью. Тое распоряжение дал 14 февраля Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область.

«Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

«Коррупция на коррупции, — констатировал Лукашенко. — Взятки получали за это».

На базе ЦКК в рамках дорогостоящего проекта модернизации, ориентированного на замещение импорта и экспорт, построен завод сульфатной беленой целлюлозы. Однако он так и не запущен на полную мощность, превратившись в очередной долгострой.

Проект стоимостью около $1 млрд финансировался за счёт «связанного» кредита китайского «Эксимбанка». Подрядчиком строительства была избрана Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ. Запуск завода планировался на 2015 год, объём выпускаемой продукции должен был составить 400 тыс тонн ежегодно.

Лукашенко распорядился: «Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году».

Он заслушал доклады местного начальства о проблемах с доставкой древесины, поинтересовался экологическим аспектом. На проблемы с экологией жаловались местные жители и украинские экологи.

«Дурно пахнущего нет?», — спросил Лукашенко.

Председатель госконцерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров доложил о новых перспективных проектах в деревопереработке. Он также подчеркнул необходимость пересмотра некоторых подходов и условий привлечения в Белоруссию иностранные инвестиций.

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