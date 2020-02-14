Южа, , 12:41 — REGNUM Виновным в угрозе убийством и в хулиганстве признал суд пенсионера МВД, совершившего несколько преступлений в Юже Ивановской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установлено судом и следствием, в октябре 2018 года на улице в Юже пенсионер МВД 1961 года рождения увидел местного жителя, который подъехал на машине к своему дому и намеревался припарковаться. Бывший сотрудник милиции подошёл к нему и, показав «предмет, похожий на револьвер», потребовал предоставить машину для «осмотра». Осмотрев автомобиль, он ушёл. После этого владелец автомобиля рассказал о произошедшем супруге, которая вызвала полицию.

Тем же вечером экс-милиционер пришёл на территорию домовладения другого жителя Южи, с которым знаком не был. Он направил на него револьвер и нажал спусковой крючок, однако оружие не выстрелило. После этого пенсионер МВД, выйдя на улицу, демонстрировал оружие водителям проезжавших мимо автомобилей, в один из них он выстрелил, в результате был повреждён капот. Всего по делу были признаны пострадавшими четыре человека.

13 февраля суд признал подсудимого виновным по двум эпизодам по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), а также п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.