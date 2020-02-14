Рязань, , 12:44 — REGNUM Спецоперацию по задержанию распространителей наркотиков провели полицейские в Рязани. Влюблённая пара оставила в тайниках-закладках более 200 граммов запрещённых веществ. Подозреваемые сотрудничали с несколькими подпольными интернет-магазинами, сообщили 14 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники вычислили злоумышленников в сети. 28-летнего мужчину и 19-летнюю женщину задержали в окрестностях села Реткино, куда они выехали для закладки контейнеров с синтетическими наркотиками разных видов. Из автомобиля подозреваемых и 17 ранее сделанных «закладок» в Рязани, Рязанском и Пронском районах полицейские изъяли 280 граммов запрещённых средств.

Молодые люди живут вместе больше года и сами употребляют наркотики. Когда на увлечение перестало хватать денег, влюблённые начали сотрудничать с тремя подпольными интернет-магазинами, распространяя розничные и оптовые партии. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых взяли под стражу.