Анкара, , 12:43 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на территории северного Ирака, об этом 14 февраля сообщается на официальной странице турецкого оборонного ведомства в Twitter.

Курдские повстанцы были убиты в регионе Кандиль, где турецкие военные проводят свою спецоперацию. Термин «нейтрализован», как правило, применяется в отношении убитого противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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