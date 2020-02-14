Горно-Алтайск, , 12:34 — REGNUM 14 ранее госпитализированных воспитанников школы-интерната в Горно-Алтайске выписаны сегодня, 14 февраля из больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Таким образом, в медицинском учреждении остаётся трое детей.

Тем временем, свою проверку завершила региональная прокуратура. Как выяснилось, жалобы на плохое самочувствие от детей стали поступать 5 февраля 2020 года. Однако первые два часа сотрудники интерната не информировали о заболевших, сделав это только на следующий день.

«Прокурорская проверка показала, что учреждением меры, направленные на изоляцию первых больных детей, своевременно приняты не были, что в том числе повлияло на дальнейшее распространение инфекции», — отметили в надзорном органе.

Прокуратура внесла в связи с этим представления директору школы, министрам образования и здравоохранения Алтая. Кроме того, в настоящее время продолжаются проверки на предмет наличия в событии признаков преступлений.

По поводу причин происшествия пока никакой ясности нет. Ранее сотрудники Роспотребнадзора предположили, что дети могли заболеть после употребления несогласованных со специалистами блюд в ходе празднования национального праздника «Чага Байрам». Однако, как сообщало ИА REGNUM, спикер регионального заксобрания Владимир Тюлентин назвал версию преждевременной.

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