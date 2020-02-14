Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Интенсивный снегопад и гололед на дорогах стал причиной ограничения движения на дорогах Грузии. Об этом 14 февраля сообщает Департамент автомобильных дорог страны.

Сообщается, что ограничено движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом на трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс (Военно-Грузинская дорога), которая ведет в Россию. Аналогичный запрет действует на дороге Хашури — Ахалцихе — Вале, идущей к границе с Турцией.

Также, по данным департамента, полностью перекрыты для движения участок с 36 по 52 км автомобильной дороги Кутаиси — Ткибули — Амбролаури и перевал Накерала. С 52 по 62 км той же трассы действует запрет на движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами. Большегрузам запретили движение и по магистрали Тбилиси — Сенаки — Леселидзе.

С 1 по 107 км дороги Гоми — Сачхере — Чиатура — Зестафони кроме грузовиков закрыто движение для автобусов вместимостью более 30 пассажиров. Такой же запрет действует с 10 по 21 км трассы Хиди — Терджола — Ткибули и с 25 по 47 км дороги Кутаиси — Багдади — Абастумани — Бенара.