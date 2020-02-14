Самара, , 14:15 — REGNUM Бывшего директора государственного казенного учреждения осудили на четыре года колонии за злоупотребление должностными полномочиями, которые повлекли тяжелые последствия в Самарской области. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что весной 2015 года ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» заключило государственный контракт с ООО «С.И.Т.И.» на сумму 573 млн рублей. Согласно документу, предприятие обязалось укрепить берег Саратовского водохранилища у села Рождествено Самарской области.

Выполняя строительные работы организация применила некачественный материал. В результате чего береговое укрепление разрушилось в период половодья и паводка. Директор учреждения, которая была осведомлена об этом, не расторгла договор и не приостановила финансирование по данному контракту. Осенью 2015 года она дала указание сотруднику учреждения подписать акт приемки выполненных работ.

В результате ООО «С.И.Т.И.» получило за некачественно выполненные работы бюджетные средства на общую сумму 273 млн рублей.

В настоящее время государственный контракт с организацией расторгнут, строительные работы не закончены, а данный объект не введен в эксплуатацию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ.

В результате суд признал обвиняемую виновной и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, осужденной запрещено три года занимать должности государственной и муниципальной службы.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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