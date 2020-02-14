* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 12:24 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московской области мужчину, который собирал деньги на нужды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что мужчине удалось собрать и перевести более 25 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На видео, опубликованном в YouTube, сотрудники спецслужб задерживают подозреваемого в квартире, где находятся еще несколько мужчин. Также демонстрируются банковские карты, найденные у задержанного.