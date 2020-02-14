Улан-Удэ, , 12:21 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ завершился процесс над мастером управляющей компании, обвиняемой по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, дело было возбуждено после получения ребёнком травм на детской площадке.

Инцидент произошёл прошлым летом. Шестилетний мальчик упал во время игр на землю. Но вместо песка он ударился головой о торчащий фрагмент бетонной конструкции, получив многочисленные травмы.

60-летняя женщина, отвечавшая за площадку, признала свою вину и устранила дефекты. В связи с тем, что она впервые совершила подобное нарушение, а также учитывая положительную характеристику суд прекратил уголовное дело и назначил мастеру судебный штраф.

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