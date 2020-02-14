Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:10 — REGNUM Жительница ямальского посёлка Мыс Каменный сообщила об отсутствии в населённом пункте морга. Тела усопших помещают в жуткий сгоревший балок, где в нечеловеческих условиях работает персонал. Её обращение к главе Ямальского района Андрею Кугаевскому опубликовано в паблике «Голос тундры».

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Женщине недавно довелось похоронить сына. Она сообщила, что импровизированный морг в Мыс Каменном устроен в сгоревшем балке. И там не только мёртвые лежат, но и работают живые люди без воды, канализации, в холоде.

«Потолок весь в щелях и в дырах. Пол покрыт льдом и грязью, я как поняла что ни разу после таких случаях не моют и не дезинфицируют. Про стол вообще молчу, стол чернее ночи… Электричество протянули с административных гаражей, чтобы подключить обогреватели. Двери не закрываются, в потолок воткнули тряпку чтобы сохранять тепло. Патологоанатом не мог спокойно работать, каждые полчаса ходил греться в теплое место», — сообщает женщина.

По её словам, глава посёлка Олег Сперенков заявил, что у него нет лишних помещений под морг, и он отвечает за живых людей.

Под постом женщины — множество комментариев. Жители других отдалённых посёлков Ямала пишут, что на их территории есть морг, но нет патологоанатома, поэтому приходится везти усопших в другие населённые пункты.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский ответил на обращение женщины официально, что берёт на личный контроль ситуацию с моргом в Мысе Каменном.

«Приношу искренние соболезнования, потеря ребёнка — это трагедия для мамы, для всей семьи. Спасибо, что подняли проблему, обещаю разобраться в этой ситуации и обязательно сообщу об итогах проведённой работы», — ответил глава Ямальского района.