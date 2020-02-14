Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 14 февраля 2020, 12:10 — REGNUM Жительница ямальского посёлка Мыс Каменный сообщила об отсутствии в населённом пункте морга. Тела усопших помещают в жуткий сгоревший балок, где в нечеловеческих условиях работает персонал. Её обращение к главе Ямальского района Андрею Кугаевскому опубликовано в паблике «Голос тундры».
Женщине недавно довелось похоронить сына. Она сообщила, что импровизированный морг в Мыс Каменном устроен в сгоревшем балке. И там не только мёртвые лежат, но и работают живые люди без воды, канализации, в холоде.
По её словам, глава посёлка Олег Сперенков заявил, что у него нет лишних помещений под морг, и он отвечает за живых людей.
Под постом женщины — множество комментариев. Жители других отдалённых посёлков Ямала пишут, что на их территории есть морг, но нет патологоанатома, поэтому приходится везти усопших в другие населённые пункты.
Глава Ямальского района Андрей Кугаевский ответил на обращение женщины официально, что берёт на личный контроль ситуацию с моргом в Мысе Каменном.