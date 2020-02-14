Тамбов, , 12:10 — REGNUM Число погибших в автоаварии с участием микроавтобуса и грузовика увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Как уточняется, шесть человек погибли на месте аварии. Ранее сообщалось о пяти погибших. Также уточняется, что микроавтобус был с номерами московского региона, грузовик — с номерами Самарской области.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 14 февраля около пяти утра на 499-м километре федеральной трассы Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов Тамбовской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «ГАЗель» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. На месте погибли водитель и пассажиры микроавтобуса, водитель грузовика госпитализирован. СК начал проверку.

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