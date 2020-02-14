Пенза, , 12:04 — REGNUM Главный врач ГБУЗ «Пензенский дом ребенка» уволена по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в связи с утратой доверия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе антикоррупционной проверки выяснилось, что в июле 2019 года врач-невролог этого учреждения без оформления отпуска или выходных дней отсутствовала на рабочем месте в связи с частной поездкой за границу. Главврач знала обо всем, но ни главному бухгалтеру, ни кадровому работнику не сообщила. В связи с этим отсутствующий специалист регулярно получал зарплату. После анонимного сообщения в областное министерство здравоохранения была проведена проверка, но нарушений выявлено не было, главный врач скрыла содеянное. А врач-невролог внес фиктивные данные в карточки болезни детей на время своего отсутствия по поручению главврача. Руководитель медучреждения допустила нецелевое и неэффективное расходование денежных средств на выплату зарплаты отсутствовавшему сотруднику.

По результатам проверки министру здравоохранения региона внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и трудового законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года был уволен в связи с утратой доверия заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Приангарья Евгений Липатов. В надзорном органе это объяснили допущенными чиновником нарушениями требований законодательства о противодействии коррупции. Так, Липатов нарушил запрет на совмещение государственной гражданской службы с обязанностями депутата муниципального образования, запрет на осуществление предпринимательской деятельности, не исполнил требования о предотвращении конфликта интересов. Кроме того, его обвинили в представлении недостоверных и неполных сведений о доходах.