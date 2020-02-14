Дамаск, , 12:09 — REGNUM В результате ракетных ударов самолетов военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по сирийской столице, городу Дамаск, погибли по меньшей мере семеро человек. Об этом 14 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, среди убитых были четверо иранских военнослужащих и трое военнослужащих сирийской армии. Как отмечают сотрудники СМИ, целью израильской авиации была территория аэропорта в Дамаске.

Сирийская сторона отмечает, что удар был нанесен с оккупированных Израилем Голанских высот. Несколько ракет было перехвачено средствами противовоздушной обороны.

Напомним, вооруженные силы Израиля регулярно наносят удары по сирийской территории, начиная с 2011 года. Целью Тель-Авива в основном являются бойцы ливанской группировки «Хезболла», считающейся в Израиле террористической.

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