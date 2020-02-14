Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 12:00 — REGNUM «Вести Кузбасс» рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло недалеко от Анжеро-Судженска несколько дней назад, когда рейсовый автобус столкнулся с большегрузом и погибли два человека.

«Большая часть людей выбрались из искорёженного салона самостоятельно, некоторые оказались заблокированы, — уточняет СМИ. — В автобусе находился 51 человек. Водитель фуры погиб на месте. Десять пассажиров доставили в больницы Кемерова и Ленинска-Кузнецкого с различными травмами, позже во время операции скончалась семидесятиоднолетняя женщина. Остальные уже находятся дома».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля на 60-м километре автотрассы «Кемерово — Анжеро-Судженск» столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся со встречным междугородним пассажирским автобусом. В пассажирском автобусе находился 51 человек.

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