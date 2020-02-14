Каменский район, Ростовская область, , 11:56 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Каменском районе (Ростовская область) погиб водитель, уснувший за рулём. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 14 февраля.

Дорожная авария произошла в 00:10 мск. Водитель автомобиля Nissan Presea не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося КамАЗа и столкнулся с ним. В результате ДТП погиб водитель Nissan.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, водитель уснул за рулём, устав от длительной дороги», — уточнили в ведомстве.

По информации ведомства, за 2019 год в Ростовской области зарегистрировано 57 ДТП, причиной которой стала усталость и сон за рулём. В результате аварий 13 человек погибли, 90 получили травмы.