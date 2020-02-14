Москва, , 11:58 — REGNUM Тимур Бганба, ранее возглавлявший Сбербанк Абхазии, задержан в Москве. Об этом 14 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, задержание произошло 13 февраля. Запрос на арест экс-главы банка был направлен в январе 2020 года.

Бганбу отстранили от должности осенью 2017 года и обвиняют в том, что он якобы согласовал выдачу невыгодного для Сбербанка кредита почти на $2 млрд. В его отношении заведено уголовное дело по статье «Превышение полномочий».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля нынешний глава Сбербанка Абазии заявил, что в 2017 году из банка в результате несанкционированных финансовых операций вывели 729 млн рублей.

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