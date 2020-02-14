Москва, , 11:54 — REGNUM Бабушкинский районный суд осудил на два года условно директора «Пятерочки» Татьяну Гусалову, обвиняемую в самоуправстве над посетителем магазина, сообщается на официальном сайте суда.

Подсудимая полностью признала свою вину и ходатайствовала об особом порядке рассмотрения дела.

Гусалова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ («Самоуправство с применением насилия или угрозой его применения»).

Суд установил, что охраной магазина при попытке хищения был задержан мужчина (в дальнейшем по делу признанный потерпевшим). Сотрудники магазина оценили ущерб в 30 тысяч рублей. Подсудимая, вопреки установленному законодательством порядку, потребовала возмещения стоимости украденного товара, при этом нанесла мужчине три удара рулоном стрейч-пленки по голове и рукам. После «разговора» потерпевший перевел деньги со своего банковского счёта на счёт работника «Пятёрочки». Средства были обналичены и внесены в кассу магазина.