Донецк, , 11:51 — REGNUM В результате утреннего обстрела западной окраины Донецка, мины попали на стадион действующей школы. Об этом сообщили 14 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Всего повреждения получили шесть домов и два объекта инфраструктуры.

«В Старомихайловке произошёл разрыв мин на стадионе действующей школы по улице Чапаева, 78, а также зафиксировано повреждение остекления и кровли по улицам Щорса, 41 и Гагарина, 11», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

В СЦКК отметили, что обстрел предположительно вели боевики 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля вооружённые формирования Украины открыли огонь по окраине Донецка, повредив несколько домов, строение на территории шахты и линию электропередачи.

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