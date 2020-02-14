Донецк, 14 февраля 2020, 11:51 — REGNUM В результате утреннего обстрела западной окраины Донецка, мины попали на стадион действующей школы. Об этом сообщили 14 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Всего повреждения получили шесть домов и два объекта инфраструктуры.
Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.
В СЦКК отметили, что обстрел предположительно вели боевики 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля вооружённые формирования Украины открыли огонь по окраине Донецка, повредив несколько домов, строение на территории шахты и линию электропередачи.
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